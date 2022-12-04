İlçeye bağlı Beyağıl köyünde Nafiz Erol'un yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdü. Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Erol'un cesedi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.