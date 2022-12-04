Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan 1 kişiye 12 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.
Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolunda şüphelendikleri minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada 9 düzensiz göçmen tespit edildi.
Kaçak göçmenleri taşıyan 1 kişiye 12 bin 870 lira idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.
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Etiketler: Eskişehir Düzensiz Göçmenler
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