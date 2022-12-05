Kaza, dün akşam saatlerinde Kütahya-Gediz karayolu üzerindeki Hacıbaba Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Kütahya’dan Gediz’e giden K.K. yönetimindeki otomobil, Hacıbaba Mahallesi'nde odun taşımak için yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Zekiye Akgün’e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Zekiye Akgün, asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonunda Zekiye Akgün’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü K.K. gözaltına alındı.