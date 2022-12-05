Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 06:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Nevzat Aydoğan'ın kullandığı motosiklet, Uzunbanı Mahallesi'nde Hakan E. K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aydoğan, sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Elazığ’da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz