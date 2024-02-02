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Güncel
DHA 02.02.2024 12:42

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 49 gözaltı

Şanlıurfa'da, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 49 şüpheli, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 49 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 13 ilçede sokak satıcılarına yönelik 49 adrese, 629 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenlendi. Bazı evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda dedektör köpekle yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 14 tabanca, 23 av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 500 paket gümrük kaçağı sigara, çalıntı 1 otomobil ve 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor. 

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