Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, yaptığı aramada 736 gram eroin, 88 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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