Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde 70 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki imalatına yönelik Yenice Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.
Adreste 70 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin Sahte İçki
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