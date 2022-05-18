Projelerden sorumlu Kimya öğretmeni Ayhan Ayyıldız, öğrencilerin eserlerinden oluşan projelerin sergilendiği fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

Düzenlenen etkinlikte çeşitli ürünlerin yanında Sivas İHA yarışmasına katılacak dronun da tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Ayyıldız, "Okul olarak yaklaşık 6 aydır festival için hazırlıklarımız devam ediyordu. Teknoloji sınıfı öğrencilerimizin hazırladığı 18 projemiz bugün fuarda sergilendi. Bu projeler arasında engelden kaçan robotlar, denge robotları, dron gibi projelerimiz bulunuyor. Bundan sonraki hedefimiz seneye yeni takıma seçilecek arkadaşlarla birlikte yeni projeler hazırlamaktır." diye konuştu.