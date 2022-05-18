Diyarbakır'da kaçak silah atölyesinde silah imal ettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren kapsamlı ve titiz çalışmaları sonucunda Sur ilçesinde kaçak silah atölyesi ve av bayisinde ruhsatsız silah imal edildiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, 2 zanlı yakalandı, 20 ruhsatsız tabanca, 21 seri numaraları silinmiş faturasız kuru sıkı tabanca, 10 uzun namlulu silaha ait şarjör, 132 şarjör, av tüfeği, silah imalatında kullanılan bir pres, kaynak, mengene, matkap, torna, taşlama ve fırınlama makineleri, çok sayıda tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzeme (namlu, sürgü, yay, kabza, tetik mekanizması, horoz) ile 9 bin 435 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, ele geçirilen malzemeler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde basına gösterildi.