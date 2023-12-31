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Güncel
AA 31.12.2023 09:51

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinin önünde oturanlara, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir çocuk öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti

Hayati Harrani Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş edildi.

Saldırıda V.Ç. (26), İ.C.Ö. (15), İ.T. (16), S.G. (20) ve Yusuf A. (14) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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