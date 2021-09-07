İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı kapsamında yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitime başlamaları için polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Bu kapsamda kent merkezinde bulunan 238 okul ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, kafeler, internet ve oyun salonları ile servis araçlarına yönelik 700 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Polis ekiplerinin benzer uygulamalarını sürdüreceği kaydedildi.

