Türkiye'de pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının yapıldığı Şanlıurfa'da çiftçiler, pamuk ekimine başladı.

Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olması dolayısıyla "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.

Özellikle sağladığı avantajlarla Türkiye'nin tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta ülke üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sayesinde pamuk ekim alanı 2 milyon 500 bin dönüme ulaştı ve geçen sezon yaklaşık 1 milyon 200 bin ton kütlü pamuk elde edildi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da ilkbaharın gelmesiyle tarlalarını yeni sezona hazırlayan çiftçiler, yaptıkları hazırlığın ardından toprakla tohumu buluşturdu.

Kozasından çiçek açımına kadar her evresinde tarlalarda görsel şölen sunan pamuk, ağustos ayının sonlarına doğru "beyaz gelinliği"ni giyerek hasada hazır hale geliyor.

"Toprak nemine dikkat edilmeli"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde Türkiye için önemli bir kent olduğunu belirtti.

Pamuk ekim hazırlıklarının sonbahar döneminde bir önceki ürün atıklarının tarladan temizlenmesi ve derin sürüm yaparak başladığını aktaran Çopur, üreticilerin bölge iklimine adapte olmuş tohum çeşidini seçmeleri gerektiğini söyledi.

Çopur, bütün çiftçilere bereketli bir sezon dileyerek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz tohumu toprakla buluştururken öncelikle topraktaki neme dikkat etmeliler, toprakta yeterli nem varsa tohumu toprakla buluşturmalılar. Çiftçilerimiz ekim yapmadan önce 10 günlük hava tahminini mutlaka takip etmeliler. Tohumu ektikten sonra yağış olursa eğer, tohum çıkışını etkileyebilir ve tohumlar çimlenmede problem olabilir. Geçmiş dönemde bunlara dikkat etmeyen çiftçiler tekrar ekim yapmak zorunda kaldılar. Ekim öncesi kullanılacak olan herbisit önemli mutlaka uygun dozda ve toprak nemliyken mutlaka kullanılması gerekiyor."

Çiftçiler bu sezondan umutlu

Çiftçilerden Salih Şimşek ise yılın yaklaşık 6-7 ayını pamuk ekimi, bakımı ve hasadıyla geçirdiklerini söyledi.

GAP'la artan sulama imkanlarıyla özellikle Suruç'ta pamuk ekiminin yaygınlaştığını anlatan Şimşek, şunları söyledi:

"Pamuğun verimli olmasıyla çiftçiler daha çok ekmeye başladı. Eskiden buradaki çiftçiler başka bölgelere çalışmaya giderken artık burada kalarak geçimini sağlayabiliyor. Bu yıl özellikle son dönemlerdeki yağışlarla toprak ekim için hazır hale geldi. Havaların ısınmaya başlamasıyla tüm hazırlıklarımızı yaparak pamuk tohumlarımızı ektik. Bu yıl verimli bir sezon geçiririz inşallah."

Tahir Baran da bu yıl havaların iyi gitmesi dolayısıyla ekime birkaç gün erken başladıklarını söyledi.

Erken ekimin hem verimi hem de rekolteyi etkileyeceğini anlatan Baran, pamuk yetiştirmenin zahmetli ve zor olduğunu ancak iyi verim alınınca tüm zorlukların unutulduğunu ifade etti.

