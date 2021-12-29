Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da otomobil kamyona çarptı: 12 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’da, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.
Kaza, gece Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden otomobil sürücüsü, bir kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Ambulans İtfaiye Şanlıurfa Trafik Kazası
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