Kaza, gece Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden otomobil sürücüsü, bir kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.