Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Omicron, TURKOVAC ve koronavirüs ilacı gündemde

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alınacak.

Acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.

2,5 ay sonra vaka sayısı 32 bini geçti

Dünyanın mücadele ettiği Omicron varyantı Türkiye'de de hızla yayılıyor. Son 24 saatte 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi.

19 Ekim'de 30 bin 862 olan ve düne kadar 20 bin ve üstünde seyreden vaka sayısı ilk kez 30 binin üzerine çıktı.

Omicron görülen iller

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da 30, İzmir'de 6, Şırnak'ta 1, Diyarbakır'da 1, Kütahya'da 2, Isparta'da 2 Omicron vakası görüldüğünü açıkladı.