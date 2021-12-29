Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Omicron varyantının gündemde olduğu toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Omicron, TURKOVAC ve koronavirüs ilacı gündemde
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alınacak.
Acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.
2,5 ay sonra vaka sayısı 32 bini geçti
Dünyanın mücadele ettiği Omicron varyantı Türkiye'de de hızla yayılıyor. Son 24 saatte 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi.
19 Ekim'de 30 bin 862 olan ve düne kadar 20 bin ve üstünde seyreden vaka sayısı ilk kez 30 binin üzerine çıktı.
Omicron görülen iller
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da 30, İzmir'de 6, Şırnak'ta 1, Diyarbakır'da 1, Kütahya'da 2, Isparta'da 2 Omicron vakası görüldüğünü açıkladı.