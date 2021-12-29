Sanatçı Ahmet Yenilmez’in, İstiklâl Şairini etkileyici bir üslupla canlandırdığı "Gitme Ey Yolcu" oyunu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazililerle buluştu.

Tiyatro oyununda, Mehmet Akif'in seyircileri kendi evinde ağırlayıp onlarla sohbet edişi canlandırıldı.

Milli Şair'in yaşam öyküsünden başlayarak Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesine, Akif'in oğlunun trajik ölümüne ve arkadaşlarıyla olan anılarını sanatçı Yenilmez, izleyicilere anlattı.

Tiyatro oyununu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Oyunun sonunda Tuba Dursun, Ahmet Yenilmez’e çiçek takdim etti.

Yenilmez, çiçeği salonda bulunan bir şehit yakınına sundu.