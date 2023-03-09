Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda evcil ve sokakta yaşayan sahipsiz hayvan yaralanırken, Şanlıurfa kent merkezine 30 kilometre mesafedeki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altına alınan ceylanlarda bir sorun bulunmaması yetkilileri ve çalışanları sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 15 bin 337 hektar alanda 2006 yılında oluşturulduğunu söyledi.

İstasyondaki 22,7 hektarlık alanda ceylanların çoğalmaları için çalışmalar yürüttüklerini anlatan İnan, şöyle devam etti:

"Geliştirme sahasında şu anda 198 ceylanımız mevcut. Yine 2022 yılındaki envanter sayımına göre de 391 ceylanımız doğal yaşam alanında serbest olarak yaşamaktadır. Ceylan koruma faaliyetlerimiz Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü personeli ile 7/24 kolluk kuvvetleri, köy muhtarlarımız ve yöre vatandaşlarımızla sürdürülmektedir. 2020'de 50 ceylanı Şırnak ili Cudi Dağı'na saldık. Orada gayet güzel tutundular. Ardından 2021'de yine Cudi Dağı'na 40 ceylanımızı saldık"





İnan, 6 Şubat'taki depremler sonrası alanda ceylanlarla ilgili inceleme yaptıklarını dile getirerek, "Ceylanlarımızın bu durumda herhangi bir strese girmediklerini, sayılarında azalma olmadığını tespit ettik" ifadesini kullandı.

Depremde yaralanan hayvanlarla ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirten İnan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şubesi olarak Adıyaman'da Veteriner Hekimler Birliği ile çadır kurduklarına işaret etti.

Bu çadırda enkazdan çıkarılan evcil ve sahipsiz hayvanların tedavilerini gerçekleştirdiklerini aktaran İnan, Şanlıurfa'da yaralanan yaban hayvanlarının tedavilerini ise Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.