Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğrikuyu köyündeki bir ikametten hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Jandarma, zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.