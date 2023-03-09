Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, ikametten çeşitli eşyalar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğrikuyu köyündeki bir ikametten hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Jandarma, zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Nevşehir
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