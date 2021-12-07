Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçak avlanan iki kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince sahada yapılan arama tarama kontrollerinde, iki kişinin kaçak avcılık yaptığı belirlendi.
Bu kişilerin tüfeklerine el konularak haklarında idari işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Şanlıurfa
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