Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 01:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'daki terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 9, "terör örgütü PKK/KCK propagandası" suçundan da 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Van Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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