İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 29 Kasım-5 Aralık'ta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 42 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 67 yıl hapis cezası bulunan 23 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çalınan 60 bin lira değerinde altın, 50 bin liralık kırtasiye malzemesi, 8 bin lira değerinde elektronik malzeme, giyim malzemesi, 200 metre kablo, 18 kalorifer peteği, bisiklet, buzdolabı sahiplerine teslim etti.

Operasyonlarda 3 tabanca, bıçak ve 13 fişek ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 2 şüphelinin üstünden 12,06 gram esrar, 1,40 gram eroin, 0,57 gram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve 18 sahte pasaport bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise gümrük kaçağı 4 bin 873 ilaç, 60 litre alkol, 547 parfüm, 390 paket sigara, 6 kilo çay, 8 cep telefonu, 17 uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, 11 il göç idaresi ikamet izni öğrenci başvuru formu, 10 il göç idaresi yol izin belgesi, ruhsatsız tabanca ile 62 fişek ele geçirildi.