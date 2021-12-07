Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da hırsızlık şüphelisi girdiği otomobilde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, park halindeki otomobilin camını kırarak hırsızlık için girdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde mesai bitiminde evine doğru giden bekçi, park halindeki kapısı açık otomobili görünce kontrol etmek istedi.
Otomobilin içindeki kişiden şüphelenen bekçi, kapıyı üzerine kapatıp ekiplere bilgi verdi.
Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü devriye ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Otomobil sahibinin tepki gösterdiği şüpheli, "Arkadaşlarımla parkta oturuyordum. Beni aracın içine bırakıp gitti." diyerek kendisini savundu.
Otomobile arka camı kırarak girdiği tespit edilen şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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