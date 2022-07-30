Haber Giriş: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da işçi servis minibüsü devrildi: 18 yaralı
Şanlıurfa'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan İbrahim G.'nin kullandığı 63 S 0432 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazaya görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 18 yaralıyı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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