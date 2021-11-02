Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Öncül Mahallesi'nde, arazide paletli iş makinesiyle çalışan A.K'ye, mahalle sakinleri ulaşamayınca bölgeye gitti.
Bölgede arama yapan mahalle sakinleri, A.K'yi iş makinesinin paletlerinin altında görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede, A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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