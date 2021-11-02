Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana’nın Pozantı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adana-Ankara Otoyolu üzerindeki Kırkgeçit tünellerinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolda ulaşım, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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