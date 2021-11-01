Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de eski karısını tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde eski karısını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.
Mersin'de Göksu Mahallesi Feyyaz Bilgen Köprüsü'nde yürüyüş yapan H.G, eski kocası D.Y'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaralandı.
H.G, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan D.Y, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 00:33
- 00:28
- 23:58
- 00:36
- 23:09
Sıradaki Haber
Ereğli'de itfaiyeden huzurevi sakinlerine yangın tatbikatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz