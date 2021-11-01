İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılanmaları süren bazı FETÖ üyelerinin, deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Ege Deniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Kendilerini botla kaçıracak organizatörleri Pananos Sahili hattında eşyalarıyla bekleyen eski doktor Y.Y. ile S.K, S.A, H.B, H.K.Y. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.A. hakkında yakalama kararı bulunduğu, diğerlerinin ise örgüte üye olmak suçlamasıyla haklarında açılmış davalar olduğu öğrenildi.