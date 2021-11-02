Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.
İlçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, biri uzman çavuş 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu Narkotik
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