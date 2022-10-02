​Olay, gece saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi 11 Nisan Parkı'nda meydana geldi.

İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı ve birbirine sözlü hakarette bulunmaları sonucu kavga çıktı.

Kavga sırasında tarafların birbirlerini tüfek ve tabancayla darbetmeye başlaması üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polisler olaya müdahale etti

Bu sırada elindeki tüfeği ateşlemek isteyen bir kişiyle boğuşan başka bir kişi ise elindeki tabanca kabzasıyla tüfekli şahısın başına vurarak ateş açmasını engellemeye çalıştı.

İhbarla olay yerine geçen sivil polisler ise tüfekli saldırganın elindeki silahı alarak şarjörünü çıkardı.

Yaralılar Mustafa Y. ile Nimet Y. ve Halil F.'nin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.