Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 01:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Merkez Malatya Caddesi Tofaş Kavşağı'nda, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç devrilirken, 3 kişi yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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