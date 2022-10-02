Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
[AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.
Z.A.K, Yavuz Selim Mahallesi Selimpaşa Caddesi'ndeki evinin önünde, D.K. ve G.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A.K. ile kavgayı ayırmak için araya giren Ü.K. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan D.K. ve G.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kocaeli
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