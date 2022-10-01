Olay, dün gece Bolvadin ilçe merkezi Hacı Ömer mahallesinde meydana geldi.

A.U. yönetimindeki otomobil, mahalledeki kavşakta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, kaza yerinde plakasını düşüren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü A.U. ile S.T., olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.