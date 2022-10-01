Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 23:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
2 kişinin yaralandığı kazada kaçan sürücü araç plakasını düşürdü
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar’da hafif ticari aracın çarptığı otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobile çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis düşürdüğü plakasından aracı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün gece Bolvadin ilçe merkezi Hacı Ömer mahallesinde meydana geldi.
A.U. yönetimindeki otomobil, mahalledeki kavşakta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, kaza yerinde plakasını düşüren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü A.U. ile S.T., olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Afyonkarahisar
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