Siirt'in Tillo ilçesi ile merkeze bağlı İkizbağlar köylerinde üreticiler, sabahın erken saatlerinde serin havada fıstık toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Ağaçların altına örtü seren üreticiler, toplanan fıstıkları daha sonra kabuklarından ayrılması için fabrikalara gönderiyor. Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getiren Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, bu yıl fıstıkta rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Siirt fıstığına yurt içi ve yurt dışından artan talep nedeniyle 200 TL’ye satılan Siirt fıstığının 250 TL’ye çıkmasını beklediklerini ifade eden Günbat, “Siirt fıstığında bugünlerde hasat sona erecektir. Hasat edilen fıstıklarımız şu anda işleme fabrikalarında işlem görmektedir. Kavrulmaktadır, tuzlanmaktadır ve piyasaya satılmaktadır. İşlenmemiş fıstık yani toptan fıstık 150 ile 180 TL’ye satılmaktadır. Bunun yanında fabrikalarda işlem gören fıstıklarımız, işlenmiş, tuzlanmış ve kavrulmuş fıstıklar da kalitesine göre 200 ile 220 TL arasında şu anda piyasada satışı yapılmaktadır ve alıcı bulmaktadır. Siirt fıstığı son zamanlarda özellikle meze olarak kullanıldığı için yurt içinde ve yurt dışından çok yüksek talep vardır. Bu talep olduğu sürece fiyatların düşeceğini tahmin etmiyoruz. Bu fiyat daha da yükselebilir, fıstık fiyatları artacak, yüksek bir talep var Siirt fıstığına. Onun için çiftçilere bereketli bir yıl diliyorum” dedi