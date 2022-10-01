Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) kongre salonundaki seçimlerde, 35 meslek grubu için 35 sandık kuruldu.

Mevcut başkan Mehmet Arif Parmaksız ve Yüksel Babaoğlu'nun aday olduğu seçimde, Parmaksız 23, Babaoğlu ise 12 grupta oyların çoğunluğunu aldı.

Seçilen meclis üyeleri 8 Ekim'de yönetim kurulunu oluşturacak.