Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyesi seçimi yapıldı
[Fotograf: AA]
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (NTSO) meclis üyeliği seçimi yapıldı.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) kongre salonundaki seçimlerde, 35 meslek grubu için 35 sandık kuruldu.
Mevcut başkan Mehmet Arif Parmaksız ve Yüksel Babaoğlu'nun aday olduğu seçimde, Parmaksız 23, Babaoğlu ise 12 grupta oyların çoğunluğunu aldı.
Seçilen meclis üyeleri 8 Ekim'de yönetim kurulunu oluşturacak.
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