İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki noterlerde araç satışlarında karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefleyen polis ekipleri, noterlerin girişlerine de "araç alıp satarken tedbirli olun" uyarılarını içeren afiş astı.

Vatandaşlara dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Satış bedelini sadece resmi olarak satış yaptığınız kişi adına havale yapın. Paranızın tamamını almadan imza atmayın, noter işlemleri bitmeden aracınızı teslim etmeyin. İnternet üzerinden gördüğünüz araçlar için kapora göndermeyin. Dolandırıcılık yöntemiyle baş başa kalan vatandaşlarımız hiç çekinmeden Emniyet Müdürlüğümüze başvurabilir" ifadesi kullanıldı.