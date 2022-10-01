Ağrı'da havaların iyice soğumasıyla birlikte sobacılarda kış hazırlıkları başlarken, sobalı evlerde oturan vatandaşlar ise kış mevsimi öncesi sobacıların yolunu tuttu. Doğalgazın soba satışlarını etkilemediğini belirten sobacılardan Emrah Özdemir yazın bile soba sattıklarını dile getirdi.

27 yıldır sobacılık mesleğiyle uğraşan Emrah Özdemir, “Ben bu işi 27 yıldır yapıyorum. 45 yıl babam, 60 yıla yakında dedem yaptı. İşimizin doğalgaz ile birlikte düştüğü öngörülüyor ama bizim işimiz tamamıyla köy kesimiyle olduğu için herhangi bir etkilenme yaşamadık. İnsanların bu sobaları kullanma ihtiyaçları devam ediyor. Kışın ısınma amaçlı yazın da bahçelerinde yemek pişirme amacıyla kullanılmaya devam ediyor. İşimizi severek yapıyoruz. Ben 6 kişi çalıştırıyorum. 6 kişi demek 30 kişiye ekmek yedirmek demek.” ifadelerine yer verdi .