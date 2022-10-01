Uşak Merkez Kapalı Spor Salonu'ndaki sınav, iki seans halinde yaklaşık 450 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli gençlerin tespit edilmesi için yapılan sınavda öğrenciler ter döktü.

Öğrenciler 120 dakika boyunca salonda kurulan yapay havuz içerisinde belirlenen hedefe ulaşacak gemiyi üretmek için çaba harcadı.

Yapılan gemiler belirtilen süre sonrası havuzlarda jüri gözetiminde yüzdürüldü.

Bazı gemiler istenilen hedefe ulaşamazken bazı gemilerin ise hedefe başarıyla vardığı görüldü.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.