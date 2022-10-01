Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de kocasının bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldü
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Nar Mahallesi'nde M.B. (24) ile boşanma aşamasındaki eşi K.B. (22) arasında sokakta tartışma çıktı.
Tartışma sırasında M.B., eşini bıçakla yaralayıp kaçtı.
Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi K.B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sıradaki Haber
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyesi seçimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz