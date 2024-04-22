Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.04.2024 10:01

Şanlıurfa'da "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü

Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Şanlıurfa'da "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü
[Fotograf: AA]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınama amacıyla "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde toplanan çok sayıda kişi Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Behçet Atilla, burada yaptığı açıklamada, Filistin'i özgür oluncaya kadar unutmayacaklarını söyledi.

Yaklaşık 7 aydır tüm insanlığın gözü önünde acımasızca bir soykırım yaşandığına dikkati çeken Atilla, şunları kaydetti:

"Sözde medeni dünyanın desteği ve himayesiyle bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırımı yapılmadan Gazze'de dünya tarihinin en kanlı, acımasız katliamı yapılıyor. Yüzyıldan beri akla hayale gelebilecek her türlü mezalime maruz kalmış mazlum Filistin halkının yaşadığı acılar, katliamlar, sürgünler insanlık tarihinin en karanlık sayfalarını oluşturuyor. Aylardır soykırımın yaşandığı Gazze'de, insanlık düşmanı katil İsrail, azgın Batılı, Doğulu sömürgeci, kapitalist güç odaklarının desteğiyle dünyanın gözleri önünde 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'yi binlerce ton bombayla yerle bir etti."

Atilla, Filistinliler için toplanan yardımların da önümüzdeki günlerde yola çıkacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Çemişgezek'teki yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı
11:20
İstanbul'da yağış barajları doldurdu
11:09
İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı yüzde 13 arttı
11:08
AVM Perakende Ciro Endeksi şubatta arttı
11:01
Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı ve fırtına uyarısı
11:00
İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva istifa etti
Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor
Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için kamu spotu hazırlandı
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için kamu spotu hazırlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ