Edremit'te silahlı kavga: 3 tutuklama

Balıkesir Edremit'teki İbrahimce Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.Y. motosikletindeki ruhsatsız tüfeği alarak havaya ateş ederken, arkadaşı P.G. de ruhsatsız tabanca ile rastgele ateş açtı. Bunun üzerine D.Y., M.Y. ve S.Y., ikametlerinden aldıkları ruhsatsız tüfeklerle diğer gruba karşılık verdi.

Ekipler, şahısları kullandıkları 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 yaşından küçük M.Y. ve D.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer üç şahıs tutuklandı.