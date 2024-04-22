Yalova'da tersanede kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Saat 00.30 sıralarında Altınova ilçesindeki tersanede inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara hayatını kaybetti, bacakları kırılan Akalın'ın da durumu ağır. Kara'nın cenazesi, memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verilecek.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.