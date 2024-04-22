Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 22.04.2024 09:43

Yalova'da tersanede kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis Özkan Kara hayatını kaybetti, tersane müdürü Alper Akalın ağır yaralandı.

Yalova'da tersanede kaza: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 00.30 sıralarında Altınova ilçesindeki tersanede inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara hayatını kaybetti, bacakları kırılan Akalın'ın da durumu ağır. Kara'nın cenazesi, memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
İş Kazaları Yalova
Sıradaki Haber
Gaziantep'te traktör römorkuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı
11:20
İstanbul'da yağış barajları doldurdu
11:09
İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı yüzde 13 arttı
11:08
AVM Perakende Ciro Endeksi şubatta arttı
11:01
Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı ve fırtına uyarısı
11:00
İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva istifa etti
Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor
Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için kamu spotu hazırlandı
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için kamu spotu hazırlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ