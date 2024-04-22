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Güncel
AA 22.04.2024 09:37

Kayseri'de devrilen otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilde 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de devrilen otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı

M.C.E. idaresindeki otomobil, Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Yaklaşık 90 metre sürüklenen ve kaldırıma çarparak durabilen otomobildeki, sürücü ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkartılıp hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin ve sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından kontrollü olarak tekrardan ulaşıma açıldı.

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