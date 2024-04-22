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Güncel
AA 22.04.2024 05:39

Kilis'te kaldırıma çıkan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Kilis'te, hafif ticari aracın kaldırımda duran yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kilis'te kaldırıma çıkan hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
[Fotograf: AA]

H.İ.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, Ş.R. ile motosiklette bulunan C.H.E. ve F.H.E'ye çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ş.R. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ehliyetsiz sürücüsü ise gözaltına alındı.

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