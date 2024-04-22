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Güncel
İHA 22.04.2024 09:49

Çemişgezek'teki yangın söndürüldü

Tunceli Çemişgezek'te meydana gelen yangının ardından helikopterle köye jandarma ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Çemişgezek'teki yangın söndürüldü
[Fotograf: İHA]

Tunceli Çemişgezek'de meydana gelen yangınla ilgili Tunceli Valiliği, helikopterle köye jandarma ekiplerinin sevk edildiğini ve 80 hane bulunan köyde olası bir facianın önlendiğini duyurdu.

Çemişgezek'teki yangın söndürüldü

Tunceli Valiliği, yangınla ilgili ;

"Çemişgezek ilçesi Cihangir köyünde 21.04.2024 günü saat: 04.24 sıralarında elektrik hattından çıktığı değerlendirilen köy camisinde meydana gelen yangın, helikopter ile olay yerine süratle intikal eden Tunceli İl Jandarma Komutanlığı personeli ve müteakiben gelen Çemişgezek ile Erzincan Kemaliye Belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülerek bitişik evlerden oluşan ve 80 hane bulunan köyde olası bir facia önlenmiştir. Olayda can kaybı yaşanmamış, köy camisi ve bir ev kullanılamaz hale gelmiştir." 

 

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