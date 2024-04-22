Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" açıldı

Niğde Belediyesi ile Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğu tarafından düzenlenen, dünyaca ünlü First Wish Art Gallery üyesi sanatçıların eserlerinin yer aldığı Uluslararası Resim Sergisi törenle açıldı.

Kale Mahallesi’ndeki Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, 8 farklı ülkeden 21 sanatçının orijinal eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde’nin tarihi ve kültürel anlamda zengin bir merkez olduğuna dikkati çekti. Vali Çelik şöyle konuştu:

"Niğde'nin 10 bin yılın üzerinde bir tarihi var. Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılardan kalan ve halen kullanabildiğimiz tarihi eserlerimiz var. Bu çerçevede aynı zamanda turizm alanında Aladağlar, Bolkarlar ve diğer turistik öneme sahip olan yerleri ön plana çıkaracak projelerimiz olacak."

"Niğde'yi çok daha güzel günler bekliyor"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Özellikle içinde bulunduğumuz bölge çok değerli bir bölge. Kale bölgesindeyiz ve burada koruma ve yenileme projesi yapıyoruz. Bu projemiz aslında birçok açıdan da faaliyete geçmiş durumda. Kütüphane biliyorsunuz geçtiğimiz yıl içerisinde faaliyete geçti. 3 hafta önce Kent Müzesi açıldı. Hem müzelerin hem kütüphanelerin sayısının sürekli arttığı kültürel sanat hayatıyla artık Niğde'yi farklı vizyonların beklediği bir gelecekle çok daha güzel günler bekliyor" diye konuştu.

Ressam Safa Büte, Niğde’de ilk kez bir sanat galerisi tarafından sergi açılması talebi olduğunu belirterek, First Wish Art Gallery sahibi ve kurucusu olan Irshad Husain ve Mariami Simashvili'ye teşekkür etti.

ABD, Hindistan, İran, Suriye, Japonya, Gürcistan, Pakistan ve Mısır’dan 21 sanatçının yağlıboya ve akrilik gibi farklı tekniklerle yaptığı orijinal eserlerinin yer aldığı sergi 3 gün boyunca açık kalacak.