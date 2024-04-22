Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 22.04.2024 09:51

Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" açıldı

Niğde, 8 ülkeden 21 sanatçının orijinal eserlerinin yer aldığı Uluslararası Resim Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" açıldı
[Fotograf: DHA]

Niğde Belediyesi ile Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğu tarafından düzenlenen, dünyaca ünlü First Wish Art Gallery üyesi sanatçıların eserlerinin yer aldığı Uluslararası Resim Sergisi törenle açıldı.

Kale Mahallesi’ndeki Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, 8 farklı ülkeden 21 sanatçının orijinal eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde’nin tarihi ve kültürel anlamda zengin bir merkez olduğuna dikkati çekti. Vali Çelik şöyle konuştu:

"Niğde'nin 10 bin yılın üzerinde bir tarihi var. Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılardan kalan ve halen kullanabildiğimiz tarihi eserlerimiz var. Bu çerçevede aynı zamanda turizm alanında Aladağlar, Bolkarlar ve diğer turistik öneme sahip olan yerleri ön plana çıkaracak projelerimiz olacak."

Niğde'de "Uluslararası Resim Sergisi" açıldı

"Niğde'yi çok daha güzel günler bekliyor"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Özellikle içinde bulunduğumuz bölge çok değerli bir bölge. Kale bölgesindeyiz ve burada koruma ve yenileme projesi yapıyoruz. Bu projemiz aslında birçok açıdan da faaliyete geçmiş durumda. Kütüphane biliyorsunuz geçtiğimiz yıl içerisinde faaliyete geçti. 3 hafta önce Kent Müzesi açıldı. Hem müzelerin hem kütüphanelerin sayısının sürekli arttığı kültürel sanat hayatıyla artık Niğde'yi farklı vizyonların beklediği bir gelecekle çok daha güzel günler bekliyor" diye konuştu.

Ressam Safa Büte, Niğde’de ilk kez bir sanat galerisi tarafından sergi açılması talebi olduğunu belirterek, First Wish Art Gallery sahibi ve kurucusu olan Irshad Husain ve Mariami Simashvili'ye teşekkür etti.

ABD, Hindistan, İran, Suriye, Japonya, Gürcistan, Pakistan ve Mısır’dan 21 sanatçının yağlıboya ve akrilik gibi farklı tekniklerle yaptığı orijinal eserlerinin yer aldığı sergi 3 gün boyunca açık kalacak.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Edremit'te silahlı kavga: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
Muş Ovası lalelerle kırmızıya boyandı
11:20
İstanbul'da yağış barajları doldurdu
11:09
İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı yüzde 13 arttı
11:08
AVM Perakende Ciro Endeksi şubatta arttı
11:01
Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı ve fırtına uyarısı
11:00
İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva istifa etti
Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor
Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için kamu spotu hazırlandı
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için kamu spotu hazırlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ