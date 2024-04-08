Şanlıurfa'da depremzede çocukların bayramlık heyecanı

Ayakkabı ve elbiselerden oluşan bayramlıklarla yola çıkan gönüllüler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Hatay'daki çocukları ziyaret etti.

Gönüllüler öncelikle Ceylanpınar'a geldi ve geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem ile yaklaşık bir ay sonra Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden etkilenen çocuklara bayramlık hediye etti.

Bayramlık alan çocuklar, büyük bir mutluluk yaşadılar.

Daha sonra Kahramanmaraş ve Hatay'a geçen gönüllüler, burada da çocuklara bayramlık hediye etti.

Hediyelerini alan çocuklar, gönüllülere teşekkür ettiler.