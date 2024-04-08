Bayburt'ta Ramazan Bayramı'nda açık olacak nöbetçi fırınlar belli oldu

Bayburt’ta Ramazan Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edecek nöbetçi fırınların listesi, Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından belirlendi.

Bu yıl bayramın ilk günü Bayburt’ta sadece 2 fırın hizmet verecek. İkinci gün 6, üçüncü gün ise 10 fırın vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayacak.

Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede hizmet verecek fırınlar şu şekilde:

Bayramın 1'inci günü: Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri hizmet verecek.

Bayramın 2'inci günü: Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını 2, Kurtoğlu Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını hizmet verecek..

Bayramın 3'üncü günü: Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, İpekyolu Ekmek Fırını, Merkez Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını 1, Koç Ekmek Fırını 2, Doğu Ekmek Fırını, Osmanlı Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını hizmet verecek.