Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruluyor

Tunceli'yi ziyaret eden Yılmaz'ın tavsiyesiyle harekete geçilen bu vakıf, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker tarafından duyuruldu.

Peker, vakfının yörenin değerlerinin katılımıyla, kimseyi dışlamadan hizmet vereceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın benzer bir vakfın Bingöl'de kurulmasına öncülük ettiğini hatırlatan Peker, bu vakfın başarısının bilindiğini ve benzer bir başarıyı Tunceli için de hedeflediklerini söyledi.

Vakfın faaliyetleri arasında öğrencilere burs ve barınma imkanları sağlamak, ilçelerde özgün alanlarda çalışmalar yapmak gibi hedefler belirlendi.

Özellikle Mazgirt, Pülümür, Ovacık, Hozat, Çemişgezek ve Pertek gibi ilçelerde tarım, sağlık turizmi, arıcılık gibi potansiyel alanlarda projeler geliştirileceği açıklandı.

Prof. Dr. Peker, vakfın kuruluşuna ilişkin detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.