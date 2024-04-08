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Güncel
İHA 08.04.2024 17:24

Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önerisiyle Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın kurulması için çalışmalara başlandı.

Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruluyor
[Fotograf: İHA]

Tunceli'yi ziyaret eden Yılmaz'ın tavsiyesiyle harekete geçilen bu vakıf, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker tarafından duyuruldu.

Peker, vakfının yörenin değerlerinin katılımıyla, kimseyi dışlamadan hizmet vereceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın benzer bir vakfın Bingöl'de kurulmasına öncülük ettiğini hatırlatan Peker, bu vakfın başarısının bilindiğini ve benzer bir başarıyı Tunceli için de hedeflediklerini söyledi.

Vakfın faaliyetleri arasında öğrencilere burs ve barınma imkanları sağlamak, ilçelerde özgün alanlarda çalışmalar yapmak gibi hedefler belirlendi.

Munzur Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruluyor

Özellikle Mazgirt, Pülümür, Ovacık, Hozat, Çemişgezek ve Pertek gibi ilçelerde tarım, sağlık turizmi, arıcılık gibi potansiyel alanlarda projeler geliştirileceği açıklandı.

Prof. Dr. Peker, vakfın kuruluşuna ilişkin detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

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