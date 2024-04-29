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Güncel
DHA 29.04.2024 10:53

Şanlıurfa'da çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde tandırda ekmek yapımı sırasında çocukların yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu çıkan yangında Sebahat Nibak öldü, gelini Emine Nibak ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

Şanlıurfa'nın Hilvan’a bağlı Dindek Mahallesi'nde Sebahat Nibak ile gelini Emine Nibak, tandırda ekmek yaptıkları sırada yanlarına gelen ailenin çocuklarının yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu tandır bir anda parladı ve yangın çıktı.

Alevlerin ortasında kalan anne ve gelini, mahalle sakinleri tarafından güçlükle çıkarıldı ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Sebahat Nibak, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan gelininin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

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