Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa'nın Çallıdere ve Küçünlü köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Motosiklet denetimi ve bilgilendirme çalışması

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan-Malkara kara yolunda denetim gerçekleştirdi.

Sürücüler, kask kullanımı, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.