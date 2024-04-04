Şanlıurfa'da bayram denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetimlerde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Halkın sağlığı için denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların ise karşılaştıkları olumsuzları 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri "444 22 63" numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla iletebileceklerini kaydetti.